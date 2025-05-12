BASKİ, Tarımsal Sulama Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BASKİ, Tarımsal Sulama Altyapısını Güçlendiriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ, 76 tesiste toplam 71 bin 709 hektar alanda tarımsal sulama hizmeti sunarak 2025 sulama sezonu hazırlıklarını tamamladı. Üreticilerin verimliliğini artırmak için modern sulama sistemleri sağlanıyor.

12.05.2025 15:11  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, 76 tesiste toplam 71 bin 709 hektar alanda tarımsal sulama hizmeti sağlıyor. Ekipler, 2025 sulama sezonu öncesi Balıkesir Ovası Sulama Tesisi'nde detaylı bakım çalışması yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla BASKİ Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yaz sulama sezonu hazırlıklarını tamamlıyor. İl genelinde tarımsal sulama altyapısını güçlendiren BASKİ, üreticilerin verimliliğini artıracak modern sulama sistemlerini çiftçilerin hizmetine sunuyor.

76 tesiste toplam 71 bin 709 hektar alanda tarımsal sulama hizmeti sağlayan BASKİ, büyük bir kapasiteye sahip Balıkesir Ovası Sulama Tesisi'nde bakım ve onarım çalışması yaptı.

6 bin 500 hektar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanıyor

BASKİ'nin gerçekleştirdiği çalışmalarla sulama altyapısı yeniden canlandırılan Balıkesir Ovası Sulama Tesisi, 210 kilometrelik sulama hattı ile 17 mahallede 6 bin 500 hektar alanda tarımsal sulama hizmeti veriyor. Şehrin su kaynaklarını koruyan BASKİ ekipleri, Balıkesir Ovası Sulaması (BOS) sahasında kanal temizliği gerçekleştirdi. Tesise kanaletlerin yeniden yerleştirilmesinin ardından yabancı otlar temizlenerek rehabilitasyon çalışmaları yapıldı.

Sulama sezonu öncesi tesislerde bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiren BASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sulama sezonu boyunca oluşabilecek arızalara karşı da hazırlıklarını tamamladı. Teknik destek ekipleriyle tam teçhizatlı sahada 7/24 görev yapacak ekipler, üreticilerin karşılaştığı sorunlara anında çözüm sunarak sezon boyunca su akışını güvence altına alacak.

BASKİ, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlarken, aynı zamanda sulu tarım alanlarının etkin kullanılmasını da destekliyor. Bu kapsamda BASKİ, çiftçilerin ürünlerinden maksimum verim alabilmesi için her türlü teknik altyapıyı güçlendirerek çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Balıkesir, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel BASKİ, Tarımsal Sulama Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi’nin askere alınmasına karar verdi Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi'nin askere alınmasına karar verdi
Trump’ın hedefi göçmenler ABD mahkemelerine ateş püskürdü Trump'ın hedefi göçmenler! ABD mahkemelerine ateş püskürdü
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kayseri’den Şanlıurfa’ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi Kayseri'den Şanlıurfa'ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı

21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
16:15
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
08:34
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
08:15
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
08:09
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu
O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 21:55:08. #7.12#
SON DAKİKA: BASKİ, Tarımsal Sulama Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.