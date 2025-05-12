BASKİ, Tarımsal Sulama Altyapısını Güçlendiriyor

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, 76 tesiste toplam 71 bin 709 hektar alanda tarımsal sulama hizmeti sağlıyor. Ekipler, 2025 sulama sezonu öncesi Balıkesir Ovası Sulama Tesisi'nde detaylı bakım çalışması yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla BASKİ Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yaz sulama sezonu hazırlıklarını tamamlıyor. İl genelinde tarımsal sulama altyapısını güçlendiren BASKİ, üreticilerin verimliliğini artıracak modern sulama sistemlerini çiftçilerin hizmetine sunuyor.

76 tesiste toplam 71 bin 709 hektar alanda tarımsal sulama hizmeti sağlayan BASKİ, büyük bir kapasiteye sahip Balıkesir Ovası Sulama Tesisi'nde bakım ve onarım çalışması yaptı.

6 bin 500 hektar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanıyor

BASKİ'nin gerçekleştirdiği çalışmalarla sulama altyapısı yeniden canlandırılan Balıkesir Ovası Sulama Tesisi, 210 kilometrelik sulama hattı ile 17 mahallede 6 bin 500 hektar alanda tarımsal sulama hizmeti veriyor. Şehrin su kaynaklarını koruyan BASKİ ekipleri, Balıkesir Ovası Sulaması (BOS) sahasında kanal temizliği gerçekleştirdi. Tesise kanaletlerin yeniden yerleştirilmesinin ardından yabancı otlar temizlenerek rehabilitasyon çalışmaları yapıldı.

Sulama sezonu öncesi tesislerde bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiren BASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sulama sezonu boyunca oluşabilecek arızalara karşı da hazırlıklarını tamamladı. Teknik destek ekipleriyle tam teçhizatlı sahada 7/24 görev yapacak ekipler, üreticilerin karşılaştığı sorunlara anında çözüm sunarak sezon boyunca su akışını güvence altına alacak.

BASKİ, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlarken, aynı zamanda sulu tarım alanlarının etkin kullanılmasını da destekliyor. Bu kapsamda BASKİ, çiftçilerin ürünlerinden maksimum verim alabilmesi için her türlü teknik altyapıyı güçlendirerek çalışmalarına devam ediyor.