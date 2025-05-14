Elazığ'ın Baskil ilçesinde öğrencilere kan bağışı eğitimi verildi.
Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünce ilçedeki okullarda öğrencilere kan bağışı ve önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.
Merkezde görevli kan bağışı kazanım uzmanı İlker Aslan ve Hasan Aydoğdu, öğrencilere kan bağışının insan hayatı için taşıdığı kritik rol hakkında bilgiler verdi.
Son Dakika › Güncel › Baskil'de Öğrencilere Kan Bağışı Eğitimi - Son Dakika
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