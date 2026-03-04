Baskil'de Şiddet Önleme Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baskil'de Şiddet Önleme Eğitimi

Baskil\'de Şiddet Önleme Eğitimi
04.03.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kamu personeline kadına yönelik şiddet eğitimi verildi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) uzmanları tarafından kamu personeline yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Baskil Kaymakamlığı konferans salonunda kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda kalıcı bir bilinç oluşturmayı amaçlayan eğitim programında, kadına yönelik şiddet, şiddet türleri, kadın erkek fırsat eşitliği, şiddetle mücadelede ilgili kanunlar, haklar ve hizmetler, şiddete maruz kalan kadınla çalışma ilkeleri, kadın ruh sağlığı, travma ile baş etme, kriz anında müdahale konuları ele alındı.

Uzmanlar, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet türleri hakkında detaylı bilgi aktardı.

Kaynak: AA

Baskil, Elazığ, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baskil'de Şiddet Önleme Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
DEM Parti’nin adı değişiyor Grup Başkanvekili masadaki isimleri saydı DEM Parti'nin adı değişiyor! Grup Başkanvekili masadaki isimleri saydı
Netanyahu, Trump’ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi
Okan Buruk, Juventus’ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray’a gelir misin Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?
İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM’den uyarı geldi İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM'den uyarı geldi

14:22
Fenerbahçe’de Asensio depremi
Fenerbahçe'de Asensio depremi
13:58
CHP lideri Özel’in açılışa damga vuran “Oruç“ diyaloğu: İçeceksin dedim ama...
CHP lideri Özel'in açılışa damga vuran "Oruç" diyaloğu: İçeceksin dedim ama...
13:56
Hamaney’in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 14:36:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Baskil'de Şiddet Önleme Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.