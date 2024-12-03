Elazığ'ın Baskil ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından ücretsiz ceviz, dut, çam ve badem fidanlarının dağıtımı yapıldı.
Baskil Kaymakamlığı bahçesinde yapılan fidan dağıtımında konuşan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünün çalışmasıyla ilçe halkına badem, ceviz, dut ve çam fidanı dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Türker, Baskil Orman İşletme Şefliği ve fidan dağıtımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Baskil'de Ücretsiz Fidan Dağıtımı - Son Dakika
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