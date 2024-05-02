Baskil Kaymakamı Kadıköy'deki Okulları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Baskil Kaymakamı Kadıköy'deki Okulları Ziyaret Etti

Baskil Kaymakamı Kadıköy\'deki Okulları Ziyaret Etti

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kadıköy'de bulunan Bedriye Çetinkaya Anadolu Lisesi, Necati Çetinkaya İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kundakçı, köy ve köylerde bulunan okulları ziyaret etme fırsatı bulduklarını ve Kadıköy'deki vatandaşlarla, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldiklerini belirtti.

02.05.2024 12:02
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Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kadıköy'de bulunan okulları ziyaret etti.

Kaymakam Kundakçı, Kadıköy'ü ziyaret ederek köyde bulunan Bedriye Çetinkaya Anadolu Lisesi, Necati Çetinkaya İlkokulu ve Ortaokulunda incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fırsat buldukça köy ve köylerde bulunan okulları ziyaret ettiklerini kaydeden Kundakçı, "En büyük ve kalabalık olan köylerimizden Kadıköy'de vatandaşlarla, okullardaki idareci ve öğretmenlerle bir araya geldik. Yapılan çalışmaları görüştük." dedi.

Kaynak: AA

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