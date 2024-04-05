Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Vakıfbank Ortaokulunda eğitim gören özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti.
Ziyaretinde öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kundakçı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Kundakçı, özel öğrencilere eğitim veren tüm özel eğitim öğretmenlerine teşekkür etti.
Öğrencilerle yakından ilgilenen Kundakçı yaptığı açıklamada, her alanda özel gereksinimli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için toplum olarak birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.
Kundakçı, "Özel öğrencilerimiz bizler için çok kıymetli. Bu özel yavrularımızın yanında olmaktan dolayı mutluyum." dedi.
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