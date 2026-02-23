Baskil Müftülüğü Aylık Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Baskil Müftülüğü Aylık Toplantısını Gerçekleştirdi

23.02.2026 13:59
Elazığ'ın Baskil Müftülüğü, din hizmetlerinin verimliliğini artırmak için aylık toplantı yaptı.

Elazığ'ın Baskil Müftülüğü tarafından aylık olağan toplantı yapıldı.

İlçe Müftü Ferhat Elibol başkanlığında, müftülükte düzenlenen toplantıya, şube müdürleri, büro personelleri, cami imam ve hatipleri ile Kur'an kurslarının öğreticileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, ilçedeki din hizmetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi, gelecek ay yapılması planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Müftü Elibol, yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı personele teşekkür etti.

Kaynak: AA

Elazığ, Baskil

Sizin düşünceleriniz neler ?

