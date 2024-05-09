CHP Milletvekili Tanal: Başlık paraları kaldırılmalı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Tanal: Başlık paraları kaldırılmalı

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da sohbet ettiği bir vatandaşın başlık parası yüzünden evlenemediğini söylemesi üzerine, başlık parası uygulamasının kaldırılması gerektiğini vurguladı. Tanal, başlık paralarının ailelere yük getirdiğini ve bu sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

09.05.2024 12:46  Güncelleme: 12:51
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(ANKARA)- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın sohbet ettiği Şanlıurfalı vatandaş, 1 milyon TL'yi bulan başlık parası yüzünden evlenemediğini söyledi. Tanal "Ailelerin huzuru ve mutluluğu için aileye yıkım getirebilecek, aileye yük getirebilecek, bu şekildeki başlık paralarının Şanlıurfa'da, Güneydoğu'da kaldırılması gerekiyor. Bu konuda yetkilileri de göreve davet ediyorum" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, seçim bölgesi Şanlıurfa'da vatandaşların sorunlarını dinledi. Tanal'ın sohbet ettiği vatandaş, Şanlıurfalı gençlerin başlık parası nedeniyle evlenemediğini, kendisinin de bu mağduriyeti yaşadığını anlattı.

Mahmut Tanal'ın sebebini sorması üzerine ise vatandaş, "Başlık parası yüzünden. Şu an evlenemiyoruz. Başlık parası 1 milyon TL olmuş" dedi. Tanal, "O parayla ev alsanız, araba alsanız daha mutlu bir evlilik olmaz mı" diye sorarken; vatandaş da "Aynen o şekil, ama" ifadesiyle Tanal'a destek verdi. Tanal, evlenmek isteyen erkeğin ailesinin kız tarafına yaptığı ödeme olarak bilinen başlık parası uygulamasının kaldırılması gerektiğini vurguladı. Başlık parası yüzünden evlenemediğini dile getiren Şanlıurfalı vatandaş ise başlık parası konusunun işlendiği Kemal Sunal filmlerine atıfta bulunarak, "Şaban'ın meselesi hala devam ediyor" esprisini yaptı.

Şanlıurfa ve diğer Güneydoğu Anadolu illerindeki başlık parası sorununa çözüm üretilmesi konusunda yetkili kurumlara çağrıdan bulunan Tanal, "Ailelerin huzuru ve mutluluğu için aileye yıkım getirebilecek, aileye yük getirebilecek, bu şekildeki başlık paralarının Şanlıurfa'da, Güneydoğu'da kaldırılması gerekiyor. Bu konuda yetkilileri de göreve davet ediyorum" dedi.

CHP Milletvekili Tanal: Başlık paraları kaldırılmalı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Tanal: Başlık paraları kaldırılmalı - Son Dakika

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