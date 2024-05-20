Başörtülü hakim tartışmasıyla ilgili avukat hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Başörtülü hakim tartışmasıyla ilgili avukat hakkında soruşturma başlatıldı

Başörtülü hakim tartışmasıyla ilgili avukat hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma sırasında başörtülü hakim olduğunu ileri süren avukat hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma başlattı. Mahkemenin suç duyurusu dilekçesinde, başörtülü hakimin davaya bakamayacağı haller kapsamında sayılmadığı ve dosyanın uyuşturucu ticaretine yönelik olduğu belirtildi.

20.05.2024 10:35
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma sırasında mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu ileri süren avukat hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlattı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 14 Mayıs'ta görülen duruşmada "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanığın avukatı Alperen D'nin duruşmada sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mahkemenin suç duyurusu dilekçesinde, 5261 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda hakimin davaya bakamayacağı haller ve reddihakim sebeplerinin belirtildiği ve yürürlükteki kılık kıyafet yönetmeliğinde kamu kurumlarında başörtüsü yasağına dair yasal bir düzenleme bulunmadığı anımsatıldı.

Hakimin başörtülü olmasının davaya bakamayacağı haller kapsamında sayılmadığı gibi hadisenin yaşandığı dava dosyasının uyuşturucu ticaretine yönelik olduğu belirtilen dilekçede, dosya kapsamında sanıkların dini inanç yapılarına ilişkin hiçbir bilgi ve belge bulunmadığı ve duruşmada bu yönde araştırma, soruşturma yapılmadığı kaydedildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Duruşmaya katılan avukat Alperen D'nin hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek hakiminreddi veya çekilmesini gerektirecek başka hiçbir sebep ileri sürmeden inançların bir gereği olarak başörtüsü takan mahkeme başkanının ve üye hakimin 'dini simge' ile duruşmaya çıktıklarından bahisle redlerini talep etmesi, Anayasa ile teminat altına alınan din ve vicdan hürriyetine aykırı bir durumdur.

Avukat Alperen D'nin duruşma salonunda, duruşma esnasında pek çok kişinin önünde mahkeme başkanı ve üye hakim nezdinde inancın bir gereği ve yansıması olarak başörtüsü takan tüm kadınlara karşı gerçekleştirdiği bu hareketi kabul etmek ve sindirmek mümkün değildir. Bu davranışa göz yummanın veya görmezden gelmenin benzer davranışlarla karşılaşılmasının önünü açması muhtemeldir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Alperen D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olayın geçmişi

1. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Mayıs'ta görülen duruşmada "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanığın avukatı Alperen D. söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Avukatın reddihakim talebi üzerine ara kararını açıklayan mahkeme, avukatın, başkan ve üye hakimi ret talebinin sonuçlanıncaya kadar dosyada işlem yapılmamasına hükmederek, avukatın beyanına ilişkin disiplin soruşturması açılması için Ankara 1 No'lu Baro'ya şikayette bulunmuştu.

Kaynak: AA

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