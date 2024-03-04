Başpiskopos Udo Bentz: İsrail'in Filistinlilere saldırısı insani durumun kanıtı - Son Dakika
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Başpiskopos Udo Bentz: İsrail'in Filistinlilere saldırısı insani durumun kanıtı

Alman Piskoposlar Konferansı Ortadoğu Çalışma Grubu Başkanı Başpiskopos Udo Bentz, İsrail'in Gazze'deki yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısının kabul edilemez insani durumun bir kanıtı olduğunu belirtti. Bentz, olayların bağımsız bir soruşturma ile açıklığa kavuşturulmasını ve acil bir ateşkes çağrısını destekledi.

04.03.2024 00:31  Güncelleme: 00:33
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Katolik Kilisesi bünyesindeki Alman Piskoposlar Konferansı (DBK) Ortadoğu Çalışma Grubu Başkanı Başpiskopos Udo Bentz, İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere saldırısının Gazze'deki kabul edilemez insani durumun yeni bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Paderborn Başpiskoposluğuna atanan Udo Bentz, Alman Piskoposlar Konferansı'na ait X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, 29 Şubat Perşembe günü Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Gazze'de yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yaşananları felaket olarak nitelendiren Bentz, bunun "şok edici" bir durum olduğunu belirterek, "(Bu) Gazze Şeridi'nin tamamında sivil halkın maruz kaldığı kabul edilemez insani durumun bir başka kanıtıdır." dedi.

Olaylara ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılmasını isteyen Bentz, "Bu kadar çok insanın ölümünün ve İsrail askerlerinin ateşli silah kullanmasının nasıl gerçekleştiği açıklığa kavuşturulmalıdır. Ayrıca, Kudüs'teki tüm patriklerin ve kilise liderlerinin Gazze Şeridi boyunca yardımların hızlı bir şekilde dağıtılmasına ve rehine ve tutukluların müzakere yoluyla serbest bırakılmasına olanak tanıyan acil ve sürekli bir ateşkes çağrısını destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başpiskopos Udo Bentz: İsrail'in Filistinlilere saldırısı insani durumun kanıtı - Son Dakika

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