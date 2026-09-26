Basra'da İran'a uçuş yasağına karşı Şattülarap kıyısında gösteri düzenlendi - Son Dakika
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Basra'da İran'a uçuş yasağına karşı Şattülarap kıyısında gösteri düzenlendi

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Basra'da İran uçaklarının Irak havalimanlarına iniş-kalkışlarının durdurulması kararına tepki gösterisi düzenlendi. Gösteriye Basra Vilayet Meclisi Başkanı Halef el-Bedran'ın da katıldığı bildirildi; göstericiler İran-Irak hava ulaşımının yeniden başlatılmasını istedi.

Irak'ın Basra kentinde, İran uçaklarının Irak'taki havalimanlarına iniş ve kalkışlarının durdurulması kararına tepki amacıyla gösteri düzenlendi.

Yerel el-Mirbad haber sitesinin haberine göre, Basra'da Şattülarap Nehri yakınlarında düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

Göstericiler, İran'a yönelik uçuşların durdurulması kararının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Gösteriye Basra Vilayet Meclisi Başkanı Halef el-Bedran'ın yanı sıra bazı yerel yetkililerin de katıldığı bildirildi.

Göstericiler, İran ile Irak arasındaki hava ulaşımının yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

ABD'nin yaptırım kararının ardından başta Bağdat olmak üzere Irak'taki havalimanlarından İran'a uçuşlar karşılıklı olarak askıya alınmıştı.

Irak hükümeti ise ABD tarafıyla doğrudan görüşmeler yürüttüğünü, tedavi, eğitim, dini ziyaretler ile sivillerin ihtiyaçları gibi insani gerekçeler kapsamında bazı Irak havalimanlarının uçuş kısıtlamalarından muaf tutulmasını istediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
HavacılıkPolitikaGüncelHalefBasraDünyaIrakİranSon Dakika

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SON DAKİKA: Basra'da İran'a uçuş yasağına karşı Şattülarap kıyısında gösteri düzenlendi - Son Dakika
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