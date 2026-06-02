Basra Körfezi için Rus Güvenlik Konsepti Güncellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Basra Körfezi için Rus Güvenlik Konsepti Güncellendi

02.06.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Basra Körfezi'nde güvenliği sağlamak için 2021'deki konsepti güncelledi ve işbirliğini önerdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Basra Körfezi'nde güvenliğin sağlanmasına ilişkin 2021'de hazırlanan Rus konseptinin güncellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Basra Körfezi bölgesinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle ciddi bir krizden geçtiği belirtilerek, bölgede gerginliğin azaltılması, refahın artırılması ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla uzun vadeli uzlaşı çözümlerinin bulunması için kolektif siyasi ve diplomatik çabalara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Basra Körfezi'nde ülkelerin meşru çıkarlarını ve dış müdahalelerden korunmalarını güvence altına alacak bir güvenlik sisteminin oluşturulması gerektiği vurgulanarak, bu temelde devletler arasında yeni ve sürdürülebilir bir ilişki mimarisinin kurulabileceği kaydedildi.

Bu kapsamda 2021'de hazırlanan Rus güvenlik konseptinin güncellendiği belirtilen açıklamada, "Yapıcı görüşe sahip ülkeleri, hedeflerle ilgili ortak vizyonun geliştirilmesine yönelik ortak girişimde bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Basra Körfezi'ndeki güvenlik sisteminin bölünmez olması gerekiyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Basra Körfezi'nde güvenliğin sağlanmasına ilişkin güncellenmiş konsepti de yayımladı.

Söz konusu bölgede güvenliğin sağlanması ve güven ortamının oluşturulmasının Rus dış politikasında öncelikli konu olduğuna işaret edilen konseptte, tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuka bağlı olması, sorunların kapsamlı diyalog aracılığıyla çözülmesi gerektiği belirtildi.

Konseptte, Basra Körfezi'ndeki güvenlik sisteminin evrensel nitelikte bölünmez olması, ülkelerin çıkarlarına saygı gösterilmesi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, uluslararası terör gibi sorunlarla ortaklaşa mücadele edilmesi gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Rusya, bölge ve bölge dışı ülkelere, sorunların çözümü için güç kullanılmasından vazgeçmeyi, askeri alanda güven artırıcı önlemlerin geliştirmeyi ve uygulamayı, kendi topraklarını komşu ülkelere saldırılar düzenlemek için başkaları tarafından kullanılmayacağını kayıt altına almayı, silah kontrolü konusunda anlaşmalar sağlamayı, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kitle imha silahlarından arındırılan bölgeye dönüştürme yönünde adımlar atmayı öneriyor."

Ekonomi, çevre, insani yardım ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinin önerildiği konseptte, enerji ve ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi ile iletişim bağlantılarının artırılması gerektiği belirtildi.

Konseptte ayrıca, "Basra Körfezi, Umman Denizi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin uluslararası hukuk ilkeleri ile 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümlerine uyulması, gemi ve mürettebat güvenliğine öncelik verilmeli." denildi.

Basra Körfezi'nde kolektif güvenliğin sağlanmasına ilişkin konseptte, çevrenin korunması ve afetlerin etkilerinin giderilmesine yönelik işbirliğinin artırılması önerilerek, Rusya'nın tüm bu alanlarda çalışmaya hazır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Basra Körfezi, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basra Körfezi için Rus Güvenlik Konsepti Güncellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

22:37
Bizim Çocuklar’ı Dünya Kupası’na uğurlayan konvoy dünya basınında
Bizim Çocuklar'ı Dünya Kupası'na uğurlayan konvoy dünya basınında
22:10
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
21:59
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
21:48
Maldini’den Hakan Safi’ye sürpriz kaleci önerisi
Maldini'den Hakan Safi'ye sürpriz kaleci önerisi
20:45
Genç kadın, 4. kattan atladı
Genç kadın, 4. kattan atladı
20:43
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sönmez’e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 23:13:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Basra Körfezi için Rus Güvenlik Konsepti Güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.