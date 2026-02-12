Başsavcı Arslan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Başsavcı Arslan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

12.02.2026 15:09
Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan, 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan, Anadolu Ajansının (AA) 2025 yılına damga vuran olayları yansıtan fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arslan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un " Sarmanla sarılan" fotoğraflarını seçen Arslan, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi", "Spor"da ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede" adlı kareleri oyladı."

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğrafını tercih eden Arslan, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" adlı karesine oy verdi."

Arslan, AA muhabirine, her bir karenin birbirinden değerli ve anlamlı olduğunu söyledi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Başsavcı, Gülşen, Güncel, Son Dakika

