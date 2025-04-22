Başsavcı Karakülah, 1. Sınıf Öğrencisi Hira ile Buluştu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendisine mektup yazan 1'inci sınıf öğrencisi Hira Kuzca ile bir araya geldi.

Metin Sönmez İlkokulunda okuma yazmayı yeni öğrenen Hira ve arkadaşları öğretmenlerinin isteği üzerine ilk mektuplarını yazdı. Kuzca, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'a hitaben bir mektup yazdı.

Hira, mektubunda Başsavcı Karakülah'ın şehrin güvenliği için "gece gündüz" demeden çalıştığını ve kendisinin de ülkesi için çok çalışacağına söz verdiğini yazarken, mektubun sonunda, "İyi ki varsınız sizi çok seviyorum." dedi.

Mektubun kendisini ulaşmasından sonra Hira'nın öğretmeni ve ailesiyle iletişime geçen Başsavcı Karakülah, Hira'yı, ailesini ve öğretmenini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına davet etti.

Hira'ya yazdığı mektubu için teşekkür eden Başsavcı Karakülah, "Ülkemizin ve milletimizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızı korumak ve üstün yararlarını korumak için her türlü imkanımızı seferber etmekteyiz. Hira kızımız yazdığı mektupla bizleri duygulandırdı. Hira kızımızın ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

Hira ile bir süre sohbet eden Başsavcı Karakülah, kendisine hediye takdim etti.