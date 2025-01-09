Başsavcı Şahin \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" adlı fotoğrafına oy veren Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Adsız Günebakan'ın "Armut piş" isimli fotoğrafını seçti. Şahin, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" isimli fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı fotoğrafını oyladı.

Şahin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi nedeniyle bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" özel kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar" isimli fotoğrafına oy verdi.

Kategorilerde çok güzel karelerin yer aldığını dile getiren Şahin, 2024'ün özetini gösteren fotoğraflardan dolayı AA'ya teşekkür etti.