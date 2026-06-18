Başsavcı Sarıca\'dan Kaymakam Yılmaz\'a veda ziyareti

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette bir süre görüş alışverişinde bulunulan Kaymakam Yılmaz, nazik ziyaretinden dolayı Sarıca'ya teşekkür etti.

Sarıca, yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Han Kaymakamlığına atanan Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.