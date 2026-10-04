Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi - Son Dakika
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Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi

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Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilen yazıda, Gönül'ün denetim görevini yerine getirmediğine ilişkin "açık ve yeterli emareler" bulunduğu ileri sürüldü. Gönül, 30 Eylül'de soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Kamuoyunda "fon vurgunu" olarak bilinen soruşturmada inceleme, piyasayı denetleyen kurumun eski başkanına uzandı. Başsavcılığın talebine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vereceği yanıt, Gönül hakkında soruşturma yürütülüp yürütülemeyeceğini belirleyecek.

BAKANLIKTAN İZİN İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yapılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Başsavcılığın yazısında, Gönül'ün yatırım fonlarının denetlenmesinde "görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler" bulunduğu belirtildi. SPK başkanı gibi üst düzey kamu görevlileri hakkında soruşturma açılabilmesi için bağlı bulundukları bakanlığın izin vermesi gerekiyor.

"İMKANSIZ" KAZANÇ SAĞLAYAN FONLAR

Soruşturma dosyasında Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu ve Atlas Portföy Serbest Fon'a özellikle dikkat çekildi. Dosyada bu fonların "imkânsız tabir edilebilecek" kazançlar sağladığı ileri sürüldü. Soruşturmada "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçları inceleniyor.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

Gönül, 30 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Gönül'ün ifadesinin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Soruşturma, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarına yol açan manipülatif işlemlere ilişkin ihbarların ardından başlatıldı. Başsavcılık 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yazı gönderdi. SPK da aynı gün aldığı kararla 131 fonu Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işleme kapattı. Süreçte çok sayıda yatırımcının ciddi kayıplar yaşadığı ve bazılarının ana parasını dahi geri alamadığı belirtildi.

TUTUKLU SAYISI 65'E ÇIKTI

Soruşturmada 5 dalga halinde düzenlenen operasyonlarla işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. 2 Ekim itibarıyla tutuklananların sayısı 65'e yükselirken, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere 106 kişi ve kuruluş tedbir kapsamına alındı.

JET, YAT VE VİLLALARA EL KONULDU

Şüphelilere ait toplam değeri yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olan 2 özel jet ile 1 yata, 1 milyar 200 milyon lira değerindeki 5 villaya ve 4 lüks araca el konuldu. 2 milyar liralık işlem durduruldu.

5 ŞİRKET TMSF'YE DEVREDİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

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