Batı Akdeniz'de yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de Kaş-Finike arasında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına sebebiyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.