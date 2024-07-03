Batı Azerbaycan Topluluğu'na yeni temsilciler atandı

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Batı Azerbaycan Topluluğu'nun Ankara, İstanbul, Kars, Iğdır ve Balıkesir teşkilatlarına yeni temsilciler atandı.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, Batı Azerbaycan Topluluğu'nun Türkiye temsilcisi olarak seçilen Asıf Kurban, topluluğun örgütlenme faaliyetlerine yeni isimler atadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurban, temel amaçlarının Batı Azerbaycan'ın tarihini, kültürünü, değerlerini ve dönüş sürecini Türkiye'nin bilim, kültür ve siyasi çevrelerine aktarmak olduğunu bildirdi.

Sovyetler Birliği döneminde zorla çıkartıldıkları Ermenistan'daki ata topraklarına huzur ve barış içinde dönmek istediklerini kaydeden Kurban, "Bunu uluslararası düzeyde başarmak için çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Önemli faktörlerden biri de kardeş Türk medyası vasıtasıyla İrevan Türkleri gerçekliklerinin birçok kişiye ulaşmasını sağlamaktır. Bunun aynı zamanda konunun uluslararası dünyaya taşınmasında da büyük etkisi olabilir." ifadelerini kullandı.