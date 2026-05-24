Batı Karadeniz'e Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanakların, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.