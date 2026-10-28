Batı Şeria'da 2 Filistinli yaralandı, İsrailliler 3 kaçak yerleşim kurdu - Son Dakika
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Batı Şeria'da 2 Filistinli yaralandı, İsrailliler 3 kaçak yerleşim kurdu

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İsrailliler Batı Şeria'nın güneyinde traktörle ilerleyen 2 Filistinliye saldırdı; biri gözaltına alındı, diğeri gözünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 4 kentte zeytin hasadına gidenlere 13 saldırı düzenlendiği ve 3 yeni kaçak yerleşim kurulduğu belirtildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde düzenledikleri saldırılarda 2 Filistinliyi yaraladı, 3 de yeni kaçak yerleşim kurdu.

Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde hukuk aktivisti Usame Mahatıra, yaptığı yazılı açıklamada, İsraillilerin, traktörle seyir halinde olan 2 Filistinli gencin yollarını kestiğini ifade etti.

Mahatıra, traktördeki genç Muhammed Yusuf Mahamira'nın İsraillilerce darbedildiğini, sonrasında da askerlerce gözaltına alındığını, yanındaki arkadaşı İsa Avad'ın ise aldığı darbe sonucu??????? gözünden yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Zeytin hasadı yapanlara yönelik ihlaller

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu ise İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'da 4 kentte zeytin hasadına gidenlere yönelik 13 saldırı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini???????belirtti.

Komisyon, söz konusu saldırılarda çiftçiler ile onlara destek veren aktivistlerin yaralandığını ve 1 Filistinlinin gözaltına alındığını aktardı, ancak??????? ayrıntılı bilgi vermedi.

Söz konusu saldırıların yanı sıra, mahsulü ve tarım araç-gereçlerini çalma, araçlara zarar verme ve çiftçileri arazilerine ulaşmaktan alıkoyma gibi ihlaller yaşandığı kaydedildi.

Kaçak yerleşimler kurulması

Komisyon ayrıca Selfit kentinin kuzeyindeki Yasuf ve Merda köyleri arasında kalan Vadi el-Ahmar bölgesinde zeytin ağacı ekili alanlarda yeni bir kaçak yerleşim kurulduğunu açıkladı.

Filistin haber ajansı WAFA'da ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Eriha ve El-Bire'de 2 kaçak yerleşim kurduğu bilgisi yer aldı.

İsrailliler, Filistinlilerin arazileri üzerinde ilk önce birkaç çadır, baraka ya da konteyner evle yerleşim kuruyor. Daha sonra İsrail hükümeti, buralara yol ve altyapı hizmeti getiriyor, baraka ve konteyner evler betonarme evlere dönüşüyor ve daha sonra bu yerleşimler bir oldubitti ile "kaçak" olmaktan çıkarılıyor.

İsrail, böylece sürekli olarak daha fazla Filistin toprağına el koymaya ve "gerçek sahiplerini" göçe zorlamaya çalışıyor.

Kaynak: AA
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