Batı Şeria'da çocuklara saldıran İsraillilere ordu destek verdi, bölge yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batı Şeria'da çocuklara saldıran İsraillilere ordu destek verdi, bölge yasaklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu ve yerleşimciler, Batı Şeria'nın Muğayyir beldesinde Filistinlilere baskın düzenleyerek gençleri gözaltına aldı; Ramallah ve Hebron yakınlarındaki köylerde de saldırılar sürdü. El Halil'in Masafer Yatta bölgesinde yerleşimciler çocuklara ve gazetecilere saldırırken, ordu bölgeyi kapalı askeri bölge ilan etti.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik saldırıları ve ihlallerine devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Filistinlilerin evlerinin yakınında hayvanlarını otlatan İsrailli yerleşimci çobanları korumak için Muğayyir beldesine baskın düzenledi.

Araçlarının içinde bulunan bir grup Filistinli genci gözaltına alan İsrail askerleri, Muğayyir'in batısındaki Şaab el-Luz bölgesine götürdüğü Filistinlileri kapatılmış olan bir yan yolu açmaya zorladı.

İsrail ordusu ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah'ın Arura ile Abveyn, Celceliye ve Accul beldelerine de baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Filistinlilerin hayvanlarına su vermek için kullandığı taşınabilir su depolarını çaldı.

Cumartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci terörizmi devam etti. İsrailli yerleşimciler, Hebron'un güneyindeki Masafer Yatta'da bulunan Khirbet Umm al-Khair oyun alanında Filistinli gazetecilere ve çocuklara saldırdı. İsrail ordusu ise bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ederek vatandaşların girişini engelledi.

Gaspçı İsrailliler Mesafer Yatta'da top oynayan çocuklara saldırdı

Filistinli aktivist Ahmed Hadalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta'nın Hırbet Umm el-Hayr köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusu ve polisinin köyün futbol sahasındaki çocukların yanı sıra biri yabancı 2 gazeteciye saldırdığını söyledi.

Hadalin, gaspçı İsraillilerin futbol sahasına girip çocuklara saldırmasının ardından İsrail ordusu ve polisinin çocukların oyun alanına gelerek bölgeyi "kapalı askeri bölge" ilan ettiğini belirtti.

Filistinli aktivist, İsrail güçlerinin olayın ardından çocukları, ailelerini, gazetecileri ve aktivistleri bölgeden uzaklaştırdığını aktardı.

Hadalin, futbol sahasının köydeki çocuklar için tek rahatlama alanı olduğunu ve yakın zamanda restore edildiğini anlattı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinli aktivist Avde Hadalin'i de bu futbol sahasında öldürdüğüne dikkati çeken Hadalin, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin sık sık bölgeye baskın düzenlediğini belirtti.

Hadalin, İsrail makamlarının futbol sahası hakkında Batı Şeria'nın C bölgesinde olduğu iddiasıyla yıkım kararı çıkardığı ancak mülk sahibinin alanın kendisine ait olduğuna dair belgelere sahip olduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da çocuklara saldıran İsraillilere ordu destek verdi, bölge yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu sesiyle beğeni topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti
Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu
12 ülkeye yeni büyükelçi atandı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı

00:54
Oğuzhan Koç’tan Kerem’e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz
Oğuzhan Koç'tan Kerem'e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz
00:03
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi! Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi
23:59
Fenerbahçe’nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
23:49
Aziz Yıldırım’dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
23:39
Serhat Kılıç’ın sevgilisi karakola götürüldü: Rol arkadaşı Eren Vurdem kameralara siper oldu
Serhat Kılıç'ın sevgilisi karakola götürüldü: Rol arkadaşı Eren Vurdem kameralara siper oldu
22:59
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a denk geldi
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 03:07:00. #7.12#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da çocuklara saldıran İsraillilere ordu destek verdi, bölge yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement