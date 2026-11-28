Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde birini gerçek mermiyle olmak üzere en az 5 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrailliler Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki Et-Tivane köyünde Filistinlilere saldırdı.

Olayda 40 yaşındaki bir Filistinli omzundan gerçek mermiyle yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in doğusundaki El-Maliha köyüne düzenledikleri baskında ise 75 yaşındaki bir Filistinliyi darbetti. Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

İsrailliler ayrıca köyde Murad, Halife ve Mahmud Cidal kardeşlere ait 3 eve girerek evdekileri darbetti ve evlere de zorla el koydu. İsrailliler, köyde bir Filistinlinin aracının da camlarını kırdı.

İsrail askerleri ise Ramallah-El-Bire Valiliğine bağlı Silvad beldesinde evlere baskın düzenledi. Filistinlileri darbetti ve 3 araca da el koydu.