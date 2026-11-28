Batı Şeria'da İsrail saldırılarında en az 5 Filistinlinin yaralandığı belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filistin Kızılayı'na göre Batı Şeria'da İsraillilerin saldırılarında biri gerçek mermiyle en az 5 Filistinli yaralandı. El Halil'de 40 yaşındaki Filistinli omzundan vuruldu, Beytüllahim'de 75 yaşındaki Filistinli darbedilip hastaneye kaldırıldı.
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde birini gerçek mermiyle olmak üzere en az 5 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrailliler Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki Et-Tivane köyünde Filistinlilere saldırdı.
Olayda 40 yaşındaki bir Filistinli omzundan gerçek mermiyle yaralandı.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in doğusundaki El-Maliha köyüne düzenledikleri baskında ise 75 yaşındaki bir Filistinliyi darbetti. Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
İsrailliler ayrıca köyde Murad, Halife ve Mahmud Cidal kardeşlere ait 3 eve girerek evdekileri darbetti ve evlere de zorla el koydu. İsrailliler, köyde bir Filistinlinin aracının da camlarını kırdı.
İsrail askerleri ise Ramallah-El-Bire Valiliğine bağlı Silvad beldesinde evlere baskın düzenledi. Filistinlileri darbetti ve 3 araca da el koydu.
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