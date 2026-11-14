Batı Şeria'da İsraillilerin iki saldırısında 6 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsraillilerin iki saldırısında 6 Filistinli yaralandı

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İsraillilerin Batı Şeria'da düzenlediği iki ayrı saldırıda 6 Filistinli yaralandı. Ramallah'ın doğusunda bir araca ateş açılırken Beytüllahim'de zeytin hasadı yapan çiftçiler darbedildi; başına darbe alan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği iki ayrı saldırıda 6 Filistinli yaralandı.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrailliler, Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir köyü girişinde bir Filistinlinin aracına ateş açtı.

Saldırıda yaralanan bir Filistinliye sağlık ekiplerinin ulaşması İsrail askerlerince engellendi.

Yerel kaynaklar ise yaklaşık 50 İsraillinin, Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Feccar beldesinde zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırdığını bildirdi.

Siyah kıyafetler giyen, maske takan, sopa ve biber gazı taşıyan saldırganların özel araçlarla Vadi Seyf bölgesine girdiği ve çiftçileri darbettiği aktarıldı.

Saldırganların bazı araçlara zarar verdiği, bir araca da el koyduğu belirtildi.

Beyt Feccar'daki sağlık kliniğinde, saldırıda darp edilen ve biber gazından etkilenen 5 kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı, diğer yaralıların ayakta tedavi edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıBeytüllahimBatı ŞeriaRamallahZeytinGüncelDünyaSon Dakika

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