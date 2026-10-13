Batı Şeria'da Ramallah'ta İsrail baskınında haber takibi yapan 2 gazeteci yaralandı - Son Dakika
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Batı Şeria'da Ramallah'ta İsrail baskınında haber takibi yapan 2 gazeteci yaralandı

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Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Teşrii Kavşağı'nın bulunduğu bölgeye baskın düzenledi. Haber takibi yapan 2 gazeteci yaralandı; gazetecilerden biri ses bombasıyla elinden, diğeri gaz bombası kapsülüyle ayağından yaralandı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırıları sırasında haber takibi yapan 2 gazeteci yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Teşrii Kavşağı'nın bulunduğu bölgeye baskın düzenledi.

Haber takibi için bölgede bulunan gazetecileri de hedef alan İsrail askerleri, 2 kişiyi yaraladı.

Yerel Filistin televizyonu muhabiri Halid Mutavi'nin ses bombasının isabet etmesi sonucu elinden, Sky News Arabia kanalı muhabiri Firas Lutfi'nin gaz bombası kapsülü isabet etmesi sonucu ayağından yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımdan bu yana, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batı Şeria'da Ramallah'ta İsrail baskınında haber takibi yapan 2 gazeteci yaralandı - Son Dakika
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