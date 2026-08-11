Batı Şeria'da Şiddet Alarmı - Son Dakika
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Batı Şeria'da Şiddet Alarmı

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BM, Batı Şeria'daki İsrail şiddetinin kritik bir aşamaya geldiğini uyardı; Filistinli çocuklar tehlikede.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerin uyguladığı şiddete dikkati çekerek, bölgenin "bir kırılma noktasına" geldiği konusunda uyarıda bulundu.

Alakbarov, Orta Doğu'daki durumun konuşulduğu BM Güvenlik Konseyi oturumunda, İsrail'in Batı Şeria'daki son ihlallerini Konsey üyelerinin dikkatine sundu.

Uluslararası toplumun dikkatini daha çok Gazze'de yaşananlara yönelttiğini söyleyen Alakbarov, "Batı Şeria bir kırılma noktasındadır. Üstelik bu, ani bir kötüleşme süreci değil, yasa dışı İsrail işgalini derinleştiren, Filistin yönetimini çöküşün eşiğine getiren ve bağımsız, yaşayabilir ve egemen bir Filistin Devleti olasılığını zayıflatan, onlarca yıldır çözülememiş çatışmaların bir sonucudur." dedi.

Alakbarov, 10 Ağustos itibarıyla 2026 yılında Batı Şeria'da İsrail güçleri veya İsrailli işgalciler tarafından öldürülen Filistinli sayısının 76'yı bulduğunu, bunların 18'inin ise çocuklardan oluştuğunu kaydetti.

Batı Şeria'da Ocak 2023'ten bu yana 127 Filistinli topluluğun tam veya kısmi olarak yerinden edildiğini hatırlatan Alakbarov, bu durumun 6 bin 309'dan fazla Filistinliyi etkilediğini, sadece 2026 yılında İsrailli işgalcilerin şiddeti sonucu yaklaşık 3 bin 800 Filistinli'nin yerinden edildiğini belirtti.

Alakbarov, "Yerleşimci şiddeti, bu yıl benzeri görülmemiş seviyelere ulaşmıştır. BM, İsrailli yerleşimcilerin karıştığı, can kaybı, maddi hasar veya her ikisiyle sonuçlanan ve yaklaşık 260 Filistinli topluluğu etkileyen 1430'dan fazla olayı belgelemiştir. Bu olayların birçoğu İsrail güçlerinin varlığında gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

BM Özel Koordinatör Yardımcısı ayrıca, Batı Şeria'da artan şiddetin yanı sıra İsrail'in yeni yerleşim yerlerini onaylama suretiyle işgal faaliyetlerini de "önemli ölçüde hızlandırdığını" vurguladı.

UNICEF yetkilisi, Filistinli çocukların güvenliğinin sağlanması sorumluluğunu hatırlattı

Öte yandan, söz konusu oturumda konuşan BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktör Yardımcısı Hannan Süleyman, Filistinli çocukların güvenliğinin sağlanmasının sorumluluğunun BMGK üyesi devletlere ait olduğunu hatırlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ocak 2024'ten bu yana 174 Filistinli çocuğun öldürüldüğünün doğrulandığının altını çizen Süleyman, BMGK üyelerine, "Bu, her hafta birden fazla çocuk demek." dedi.

Süleyman, "İnsani yardım kuruluşları, çocukların güvende olmaları için gereken siyasi koşulları yaratamaz. Bu sorumluluk, onları değiştirme gücüne sahip olan üye devletlere aittir." diye konuştu.

Uluslararası toplumdan bölgede acil yapılması gerekenlerle ilgili talepte bulunan Süleyman, bunları, "idari gözaltına son vererek çocukların korunmasına öncelik verilmesi, diplomatik baskı yoluyla zorla yerinden edilmelerin durdurulması, okullara ve hastanelere güvenli erişimin sağlanması ve hayati insani yardım malzemelerinin gecikmeden taşınmasına izin verilmesi" şeklinde sıraladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Şiddet Alarmı - Son Dakika

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