Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimler Filistinlilerin yaşam alanlarını daraltıyor

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın özellikle kuzeyinde sürdürdüğü yasa dışı yerleşim politikalarının, Filistinlilerin topraklarına ve yaşam alanlarına erişimini giderek kısıtladığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sahadaki faaliyetleri ile İsrail ordusu ve devlet kurumlarının uygulamalarının ise birbirini tamamladığı ifade edildi.

"Yesh Din", "Bimkom" ile "HaMoked" adlı sivil toplum kuruluşları (STK), "Maksimum Toprak, Minimum Nüfus: Yerleşim, Şiddet ve Filistinlilerin Yaşam Alanlarının Parçalanması Yoluyla Batı Şeria'nın İlhakı" başlıklı ortak rapor yayımladı.

Raporda, Filistin topraklarının gasbedilmesine yönelik uygulamalar ve İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının arttığı, hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların ise genişletildiği belirtildi.

Söz konusu politikaların Batı Şeria'nın "C" bölgesindeki küçük Filistinli topluluklardan daha geniş yerleşim alanlarına yayıldığı kaydedildi.

İsrail'in Filistin topraklarında yeni yasa dışı yerleşimler kurma ve mevcut olanları genişletme politikasının yalnızca konut alanları oluşturmayı değil Filistinli nüfusu coğrafi olarak parçalamayı ve hareket alanını daraltmayı da hedeflediği aktarıldı.

Filistinlilerin yaşam koşulları giderek zorlaşıyor

Raporda ayrıca yasa dışı ve kaçak yerleşimlerin Filistinli yerleşim alanlarını çevrelemesi, tarım arazilerinin ele geçirilmesi ve Filistinlilerin topraklarına erişiminin kısıtlanmasının, bölgedeki yaşam koşullarını giderek zorlaştırdığı vurgulandı.

Yol kapatmalar, askeri emirler ve "güvenlik" gerekçesiyle getirilen kısıtlamaların, Filistinlilerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürmesini ve geçim kaynaklarına ulaşmasını zorlaştırdığı belirtildi.

Yasa dışı yerleşimlerin çevresindeki alanların da Filistinlilere kapatılmasıyla, yaşam alanlarının giderek daraldığı ve birbirinden kopuk hale geldiği kaydedildi.

Raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının ve faaliyetlerinin sistematik işletilen sürecin önemli unsurlarından biri olduğu, İsrail ordusunun da radikal İsraillileri koruduğu vurgulandı.

Filistinlilere ait özel mülklerin yeni yollar, güvenlik alanları ve yasa dışı yerleşimler için kullanıldığına dikkat çekilen raporda, bu alanlara İsraillilerin yerleşmesinin ardından devlet kurumlarının planlama, imar, arazi ve idari düzenlemelerle sahadaki fiili durumu resmileştirdiği kaydedildi.

Ayrıca Batı Şeria'daki İsrailli nüfusunun 2050'ye kadar yaklaşık 1 milyona çıkarılmasının hedeflendiği, bu doğrultuda yeni yasa dışı yerleşimler, sanayi bölgeleri, demir yolları ve havaalanı gibi büyük altyapı projelerinin planlandığı aktarıldı.

Raporda, Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerinde onlarca yeni yasa dışı yerleşim kurulmasına yönelik kararların uzun vadeli politikanın parçası olduğu vurgulanarak bu uygulamaların bazı Filistinlileri zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekildi.