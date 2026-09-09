Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimler Filistinlilerin yaşam alanlarını daraltıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimler Filistinlilerin yaşam alanlarını daraltıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli STK'lar raporunda, Batı Şeria'da özellikle kuzeydeki yasa dışı yerleşim politikalarının Filistinlilerin topraklarına erişimini kısıtladığını belirtti. Bu durum yaşam koşullarını zorlaştırıyor ve birçok Filistinliyi zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın özellikle kuzeyinde sürdürdüğü yasa dışı yerleşim politikalarının, Filistinlilerin topraklarına ve yaşam alanlarına erişimini giderek kısıtladığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sahadaki faaliyetleri ile İsrail ordusu ve devlet kurumlarının uygulamalarının ise birbirini tamamladığı ifade edildi.

"Yesh Din", "Bimkom" ile "HaMoked" adlı sivil toplum kuruluşları (STK), "Maksimum Toprak, Minimum Nüfus: Yerleşim, Şiddet ve Filistinlilerin Yaşam Alanlarının Parçalanması Yoluyla Batı Şeria'nın İlhakı" başlıklı ortak rapor yayımladı.

Raporda, Filistin topraklarının gasbedilmesine yönelik uygulamalar ve İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının arttığı, hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların ise genişletildiği belirtildi.

Söz konusu politikaların Batı Şeria'nın "C" bölgesindeki küçük Filistinli topluluklardan daha geniş yerleşim alanlarına yayıldığı kaydedildi.

İsrail'in Filistin topraklarında yeni yasa dışı yerleşimler kurma ve mevcut olanları genişletme politikasının yalnızca konut alanları oluşturmayı değil Filistinli nüfusu coğrafi olarak parçalamayı ve hareket alanını daraltmayı da hedeflediği aktarıldı.

Filistinlilerin yaşam koşulları giderek zorlaşıyor

Raporda ayrıca yasa dışı ve kaçak yerleşimlerin Filistinli yerleşim alanlarını çevrelemesi, tarım arazilerinin ele geçirilmesi ve Filistinlilerin topraklarına erişiminin kısıtlanmasının, bölgedeki yaşam koşullarını giderek zorlaştırdığı vurgulandı.

Yol kapatmalar, askeri emirler ve "güvenlik" gerekçesiyle getirilen kısıtlamaların, Filistinlilerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürmesini ve geçim kaynaklarına ulaşmasını zorlaştırdığı belirtildi.

Yasa dışı yerleşimlerin çevresindeki alanların da Filistinlilere kapatılmasıyla, yaşam alanlarının giderek daraldığı ve birbirinden kopuk hale geldiği kaydedildi.

Raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının ve faaliyetlerinin sistematik işletilen sürecin önemli unsurlarından biri olduğu, İsrail ordusunun da radikal İsraillileri koruduğu vurgulandı.

Filistinlilere ait özel mülklerin yeni yollar, güvenlik alanları ve yasa dışı yerleşimler için kullanıldığına dikkat çekilen raporda, bu alanlara İsraillilerin yerleşmesinin ardından devlet kurumlarının planlama, imar, arazi ve idari düzenlemelerle sahadaki fiili durumu resmileştirdiği kaydedildi.

Ayrıca Batı Şeria'daki İsrailli nüfusunun 2050'ye kadar yaklaşık 1 milyona çıkarılmasının hedeflendiği, bu doğrultuda yeni yasa dışı yerleşimler, sanayi bölgeleri, demir yolları ve havaalanı gibi büyük altyapı projelerinin planlandığı aktarıldı.

Raporda, Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerinde onlarca yeni yasa dışı yerleşim kurulmasına yönelik kararların uzun vadeli politikanın parçası olduğu vurgulanarak bu uygulamaların bazı Filistinlileri zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimler Filistinlilerin yaşam alanlarını daraltıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı

19:17
Sen de bunu yaparsan Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
19:14
İzmir’de banka soygunu girişimi Bir görevli rehin alındı
İzmir'de banka soygunu girişimi! Bir görevli rehin alındı
19:00
Güzellik merkezi skandalında yeni perde 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
18:39
Arda Güler’in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı
Arda Güler'in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı
18:11
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 19:27:40. #7.13#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimler Filistinlilerin yaşam alanlarını daraltıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement