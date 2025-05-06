Batı Sumatra'da Otobüs Kazası: 12 Ölü

BATI SUMATRA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Padang Panjang kentinde meydana gelen kazada enkaza dönen otobüs, 6 Mayıs 2025.
Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Padang Panjang kentinde salı günü sabah saatlerinde meydana gelen ve bir otobüsün karıştığı kazada en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 5'in üzerinde kişinin de yaralandığı bildirildi. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)
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