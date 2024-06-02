Batı Trakya'da Kültür Sanat Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Batı Trakya'da Kültür Sanat Şenliği Düzenlendi

Batı Trakya\'da Kültür Sanat Şenliği Düzenlendi

İskeçe Türk Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Batı Trakya'daki Türk kültürü tanıtıldı. İTB Başkanı, Anadolu Ajansı'na teşekkür etti ve AA'nın fotoğraflarının dünyaca ünlü gazetelerde yayımlandığını belirtti. Etkinlikte, dikiş nakış ve el sanatları kursu öğrencilerinin eserleri sergilendi ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu ve İskeçe Müftüsü de etkinliğe katıldı.

02.06.2024 00:23
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Batı Trakya'da, İskeçe'nin ova bölgesindeki Gencerli köyünde "Kültür Sanat Şenliği" düzenlendi.

İskeçe Türk Birliği (İTB) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya'daki Türk kültürünün uluslararası alanda tanınmasına vesile olan Anadolu Ajansına (AA) teşekkür etti.

Ahmetoğlu, "AA foto muhabiri Ayhan Mehmet'in çektiği, İskeçe'nin Mustafçova bölgesinde geleneksel kıyafetler giyen kızların fotoğrafları ile Zeynelli köyünde toplu iftar hazırlığı yapan kadınların fotoğrafları AA sayesinde dünyaca ünlü gazetelerde yayımlandı. AA, bölgemizin tanıtımına büyük bir katkı sağlıyor." dedi.

Ahmetoğlu, konuşmasının ardından Ayhan Mehmet'e teşekkür plaketi takdim etti.

Konuşmalardan sonra İTB'ye bağlı dikiş nakış ve el sanatları kursu öğrencilerinin eserleri sergilendi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Etkinlikte ayrıca, geleneksel ova bölgesi düğünlerinin canlandırılması büyük beğeni topladı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ve Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Batı Trakya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Trakya'da Kültür Sanat Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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