Batı Trakya'da Sel ve Toprak Kayması

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Batı Trakya'da dünkü yoğun yağışın su baskını ve toprak kaymalarına neden olduğu bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, dün şiddetli yağışın ardından Gümülcine yakınlarındaki Yatsıköy ile Narlıköy arasındaki karayolunun, toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı aktarıldı.

Haberlerde, su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşların ekiplerce kurtarıldığı belirtildi.

Tarım alanlarının da zarar gördüğü vurgulanan haberlerde, vatandaşların, geçen yılki yangından sonra gerekli sel önleme projelerinin bir an önce hayata geçirilmesini talep ettikleri kaydedildi.