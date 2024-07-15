Batı Trakya'da Türk Azınlık Kurumları 15 Temmuz'u Lanetledi - Son Dakika
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Batı Trakya'da Türk Azınlık Kurumları 15 Temmuz'u Lanetledi

Batı Trakya'da Türk azınlık kurumları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarında, 2016'daki hain darbe girişimini lanetledi, şehitleri rahmetle yad etti.

15.07.2024 15:34
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Batı Trakya'da Türk azınlık kurumları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarında, 2016'daki hain darbe girişimini lanetledi, şehitleri rahmetle yad etti.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hain darbe girişimini lanetliyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği de yayımladığı mesajında, "vatansever askerler, polisler ve Türk milletinin kahramanca direnişi sayesinde kalkışmanın bastırıldığı" kaydedildi.

Mesajda, Türkiye'de bir daha böyle bir durumun yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu da açıklamasında, "Batı Trakya Türk toplumunun Avrupa ve uluslararası alandaki temsilcisi Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanlık Kurulu ve ailesi olarak Avrupa'da yaşayan tüm Batı Trakya Türkleri adına ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını ve demokratik kurumlarını hedef alan hain darbe girişimini bir kez daha lanetlediğimizi ifade ederiz." ifadesine yer verdi.

Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü, "Şehitleri rahmetle, gazileri şifayla, kahramanları şükranla anıyoruz" mesajını yayımlarken, İskeçe Seçilmiş Müftülüğünün paylaşımında da "15 Temmuz 2016 tarihinde ana vatanımız Türkiye'nin FETÖ tarafından maruz kaldığı hain darbe girişimi, Türk milletinin canları pahasına kararlılık ve cesaretle karşı durarak yazdığı bir kahramanlık destanıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Trakya'da Türk Azınlık Kurumları 15 Temmuz'u Lanetledi - Son Dakika

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