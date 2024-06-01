DEB Partisi, Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneği\'ni ziyaret etti

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Batı Trakya'da Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisinin başkanı Çiğdem Asafoğlu ve beraberindeki heyet, adında bulunan "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlık iması oluşturabileceği gerekçesiyle kapatılan Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneğini ziyaret etti.

Asafoğlu ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında dernek başkanı Mümin Hasan'a desteklerini iletti.

Süreç hakkında bilgi alan Asafoğlu, "Batı Trakya" ibaresinden rahatsız olan bir zihniyetin sağlıklı kararlar almasını beklemenin yanlış olacağını ifade etti.

Karşılarında iyi niyetli bir sistem olmadığını söyleyen Asafoğlu, "Biliyorsunuz bugüne kadar Türk kelimesi sorundu. Artık Batı Trakya ifadesinin de kullanılmasının sorun olduğunu öğrendik." dedi.

Parti olarak, Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneğini her zaman olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirten Asafoğlu, bu durumun artık Batı Trakya Türk Azınlığın meselesi olduğunu vurguladı.

Heyette, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) Başkanı Aydın Ahmet, Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) Başkanı Sedat Hasan ve DEB Partisinin 9 Haziran'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılacak milletvekili adayları yer aldı.

Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin kapatılması

Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği, Gümülcine'deki ilgili mahkeme tarafından tüm izinlerin verilmesi üzerine Ekim 2022'de faaliyete başlamıştı.

Haziran 2023'te derneğe açılan ilk kapatma davası, savcının başvurusunu geri çekmesi üzerine dernek lehine sonuçlanmıştı.

Gümülcine Savcısı Maria Kapetanyanni, Mart 2023'te hazırladığı iddianamede, azınlığın Türk kimliğini reddederek, Müslüman azınlık olduklarını ileri sürmüştü.

Kapetanyanni, "Türk azınlık iması yaratabileceği" gerekçesiyle derneğin adının yasalara aykırı olduğunu iddia ederek, derneğin kapatılması talebinde bulunmuştu.

Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Vasiliki Thanu da Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin "kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu" öne sürerek kapatılması çağrısı yapmış, buna yayımladığı makalede de yer vermişti.

Derneğin isminde yer alan "Batı Trakya" ifadesinin sadece Türkiye tarafından kullanıldığını savunan Thanu, Yunan mahkemelerini kararı gözden geçirmeye çağırmıştı.

Gümülcine'deki Asliye Hukuk Mahkemesi, 28 Mayıs 2024'te derneğin adında bulunan "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlık iması oluşturabileceği gerekçesiyle kapatma kararı vermişti.

Kapatılma kararı kınandı

Mahkeme kararının ardından Batı Trakya'daki Türk azınlık kurum ve kuruluşları ve Rodop ile İskeçe'deki Türk milletvekilleri, sosyal medya üzerinden açıklamalar yayımlayarak bu kararı kınamıştı.