Batı Trakya Türkleri Ana Dil Eğitimi Talep Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batı Trakya Türkleri Ana Dil Eğitimi Talep Etti

21.02.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Trakyalı Türkler, ana dilde eğitim taleplerini yineleyerek Yunanistan'ı eğitimi gözden geçirmeye çağırdı.

Batı Trakyalı Türkler, 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü dolayısıyla ana dilde eğitim taleplerini yineledi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonundan (ABTTF) yapılan açıklamada, Batı Trakya Türk çocuklarının Türkçe ve Yunanca iki dilli anaokullarında eğitim görme hakkının güvence altına alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ana dilde eğitimin temel bir insan hakkı olduğuna işaret edilerek Yunanistan'a Batı Trakya Türk toplumuna yönelik eğitim politikalarını gözden geçirme çağrısında bulunuldu.

Rodop ilinde nüfusun çoğunluğunu, İskeçe ilinde ise yaklaşık yarısını oluşturmalarına rağmen bölgede tek bir Türk anaokulunun bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, yüzlerce devlet anaokuluna karşın Türk anaokulunun bulunmamasının eşitlik ve eğitim hakkı açısından sorun teşkil ettiği vurgulandı.

Yunanistan'da 2017'de başlatılan mecburi anaokulu uygulamasıyla azınlık çocukları ilkokul öncesinde zorunlu olarak Yunanca eğitim veren devlet anaokullarına gidiyor.

Türk azınlığın, Yunanca ve Türkçe olmak üzere çift dilli anaokulu talebi ise Yunan makamlarınca cevapsız bırakılıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Trakya, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Trakya Türkleri Ana Dil Eğitimi Talep Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
Eski sevgilisinden Vinicius Junior’u zora sokacak sözler Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Demet Özdemir’den esprili yorum: Bir kısır eksikti Demet Özdemir'den esprili yorum: Bir kısır eksikti

13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 13:43:36. #7.11#
SON DAKİKA: Batı Trakya Türkleri Ana Dil Eğitimi Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.