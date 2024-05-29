Batı Trakya Türklerinin Dostluk Eşitlik Barış Partisi İlk Mitingini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Batı Trakya Türklerinin Dostluk Eşitlik Barış Partisi İlk Mitingini Gerçekleştirdi

Batı Trakya Türklerinin Dostluk Eşitlik Barış Partisi İlk Mitingini Gerçekleştirdi

Batı Trakya Türklerinin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Avrupa Parlamentosu seçimleri kapsamında ilk mitingini gerçekleştirdi. Mitingde konuşan DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yunanistan'da azınlık olmanın zorluklarını anlattı ve Batı Trakya Türk Azınlığı'nın yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Ayrıca tarım alanındaki sorunlara da değinen Asafoğlu, DEB Partisi'nin azınlığın haklarını savunma konusundaki önemini vurguladı. Mitinge katılanlar ise konuşmacılara büyük destek verdi.

29.05.2024 00:29
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Batı Trakya Türklerinin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri kapsamında ilk mitingini yaptı.

Gümülcine'nin Yahyabeyli köyünde yapılan miting alanında konuşan DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yunanistan'da azınlık olmanın bedelinin çok ağır olduğunu belirterek, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Yunanistan'da yaşadığı zorlukları anlattı.

Bu zorluklar arasında nüfus dengesinin değiştirilmesi, Türklerin topraklarının istimlak edilmesi, vatandaşlık haklarının gasbedilmesi, eğitim, kimlik ve müftülük sorunları gibi meselelerin yer aldığını anlatan Asafoğlu, vatandaşlık kanunun 19. maddesi ile 60 bin Batı Trakya Türkünün vatandaşlıktan çıkarıldığını hatırlattı.

Tarım alanındaki sorunlara da değinen Asafoğlu, bölgedeki çiftçilere Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan maddi desteğin adil şekilde dağıtılmadığını dile getirdi.

Bu durumun bölgede fakirliği artırdığı ve gençlerin göç etmesine neden olduğuna dikkati çeken Asafoğlu, DEB Partisi'nin azınlığın haklarını savunma konusundaki önemini vurguladı.

Asafoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim sesimizi kesmek ve ulusal parlamentoya girmemizi engellemek için antidemokratik yüzde üçlük baraj koydular. Artık sesimizi duyurmak için parlamentoya giremesek de DEB Partisi'ni Avrupa kuruluşlarına üye yaparak sesimizi her tarafta duyuruyoruz.

Buradan sesleniyoruz; bizim sesimize kulak verin çünkü bizim sesimiz Batı Trakya Müslüman Türklerinin sesidir. Bu ses aynı zamanda bizim gibi olan tüm azınlıkların, hakları yenmiş mağduriyet yaşayan tüm insanların sesidir."

Batı Trakya halkını yaklaşan seçimlerde destek vermeye çağıran Asafoğlu, mücadelelerinin tüm mazlumların sesi olduğunu bildirdi.

Asafoğlu'nun konuşmasının ardından partinin AP milletvekili adayları da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Konuşmacılar, miting alanını dolduran soydaşlardan büyük alkış aldı.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Yunanistan, Avrupa Birliği, Tarım, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Trakya Türklerinin Dostluk Eşitlik Barış Partisi İlk Mitingini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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