Batı Trakyalı Türkler, Altın Şafak Partisi liderinin tahliye kararına tepki gösterdi

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Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'da aşırı sağcı suç örgütü Altın Şafak Partisinin eski genel başkanı Nikos Mihaloliakos hakkındaki şartlı tahliye kararına tepki gösterdi.

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisinin sosyal medyadaki açıklamasında, suç örgütü elebaşının serbest bırakılması kararının, adalete güvende kriz yarattığı belirtildi.

Açıklamada, ülke demokrasisinin son derece kritik süreçten geçtiği vurgulandı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonunun (ABTTF) sosyal medyadaki açıklamasında da bu kararın kamu vicdanını yaraladığı, bunun Yunanistan için endişe verici bir durum olduğu kaydedildi.

Altın Şafak'ın birçok kez doğrudan Batı Trakya Türklerini de hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, Mihaloliakos'un tahliye kararının, Yunanistan'daki hukuk değerlerinin tehdit altında bulunduğunu gösterdiği ifade edildi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, 2 Mayıs'ta Lamia yargı konseyi, "suç örgütü yönetmek"ten Domokos Cezaevinde bulunan Mihaloliakos'un, sağlık nedenleriyle 13 yıllık hapis cezasını tamamlamadan şartlı tahliye olabileceğini açıklamıştı.

Mihaloliakos, Mart 2022'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra, önce yoğun bakımda tedavi edilmiş, ardından özel tedavi merkezine alınmıştı.

Öte yandan, Mihaloliakos'un hapis cezasının Nisan 2032'ye kadar sürmesi öngörülüyordu.