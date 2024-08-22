Batı Trakyalı Türkler, dini hak ve özgürlüklerinin Yunanistan tarafından ihlal edilmesini eleştirdi

Güncel

Batı Trakyalı Türkler, dini hak ve özgürlüklerinin Yunanistan tarafından sistematik olarak ihlal edilmesini eleştirdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu'nun (ABTTF) sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Hristiyan dünyasında kutsal sayılan " Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" vesilesiyle 23 Ağustos 2024 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda on birinci kez düzenlenecek ayini Fener Rum Ortodoks Patriği Vartholomeos'un yöneteceği hatırlatıldı.

Paylaşımda, Türkiye'nin farklı din ve kültürlere saygı göstererek Sümela Manastırı'nda ayine izin vermesinin takdirle karşılandığına işaret edilirken Yunanistan'ın ise yıllardır Batı Trakya Türklerinin dini hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği vurgulandı.

Batı Trakya Türk toplumunun müftü seçimleri ve vakıf malları gibi sorunlarının çözüm beklediği ifade edilen paylaşımda, Türkiye'nin Rum Ortodoks azınlığına gösterdiği hoşgörülü tutumun örnek alınması gerektiğinin altı çizildi.

Her sene 15 Ağustos'ta düzenlenen ayin bu yıl 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.