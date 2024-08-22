Batı Trakyalı Türkler, dini hak ve özgürlüklerinin Yunanistan tarafından ihlal edilmesini eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batı Trakyalı Türkler, dini hak ve özgürlüklerinin Yunanistan tarafından ihlal edilmesini eleştirdi

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın dini hak ve özgürlüklerini ihlal etmesini eleştirdi ve Türkiye'nin hoşgörülü tutumunu örnek gösterdi.

22.08.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Trakyalı Türkler, dini hak ve özgürlüklerinin Yunanistan tarafından sistematik olarak ihlal edilmesini eleştirdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu'nun (ABTTF) sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Hristiyan dünyasında kutsal sayılan " Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" vesilesiyle 23 Ağustos 2024 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda on birinci kez düzenlenecek ayini Fener Rum Ortodoks Patriği Vartholomeos'un yöneteceği hatırlatıldı.

Paylaşımda, Türkiye'nin farklı din ve kültürlere saygı göstererek Sümela Manastırı'nda ayine izin vermesinin takdirle karşılandığına işaret edilirken Yunanistan'ın ise yıllardır Batı Trakya Türklerinin dini hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği vurgulandı.

Batı Trakya Türk toplumunun müftü seçimleri ve vakıf malları gibi sorunlarının çözüm beklediği ifade edilen paylaşımda, Türkiye'nin Rum Ortodoks azınlığına gösterdiği hoşgörülü tutumun örnek alınması gerektiğinin altı çizildi.

Her sene 15 Ağustos'ta düzenlenen ayin bu yıl 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Batı Trakya, Yunanistan, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Trakyalı Türkler, dini hak ve özgürlüklerinin Yunanistan tarafından ihlal edilmesini eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
19:02 F-35 ve F-18’lerle donatılan ABD’nin devasa uçak gemisi Orta Doğu’da F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
10:39 ’The Hangover’ filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı 'The Hangover' filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı
10:19 Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi Gelen zina yorumuna öfke kustu Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
10:04 Nihat Kahveci’den Muslera’ya: Bunu beklemezdim Nihat Kahveci'den Muslera'ya: Bunu beklemezdim
10:00 Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna’ya kaçtı Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı
09:58 Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu
09:57 Yurt dışına çıkacaklar dikkat ’’Hoş geldin’’ paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün Yurt dışına çıkacaklar dikkat! ''Hoş geldin'' paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 08:20:15. #1.11#
SON DAKİKA: Batı Trakyalı Türkler, dini hak ve özgürlüklerinin Yunanistan tarafından ihlal edilmesini eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement