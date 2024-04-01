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Gülüstan Sönük, HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı'nın önünde - Son Dakika
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Gülüstan Sönük, HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı'nın önünde

Gülüstan Sönük, HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı\'nın önünde

Kesin olmayan sonuçlara göre, Gülüstan Sönük 118 bin 487, HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı 28 bin 869 oy aldı.

01.04.2024 01:27  Güncelleme: 01:28
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Gülüstan Sönük 118 bin 487, HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı 28 bin 869 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 97,24 )

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülüstan Sönük, HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı'nın önünde - Son Dakika

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