Batman'da 'İrade bizim, zafer bizim' temalı 15 Temmuz anma programı

BATMAN Valiliği tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'İrade bizim, zafer bizim' temasıyla anma programı düzenlendi.

Batman Valiliği tarafından, Atatürk Parkı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'İrade bizim, zafer bizim' temasıyla anma programı düzenlendi. Programda saygı duruşunda bulunuldu, istiklal marşı okundu. Çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi, dualar edildi. Programa ayrıca Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

'DEMOKRASİ TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZILAN BİR SAYFA BIRAKTIK'

Programda konuşan Vali Ekrem Canalp, "Bugün 15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümü. Bu bizim için sadece bir yıl dönümü değildir. Bugün bizim için aynı zamanda hafızalarımızı diri tutma günüdür. Bugün bizim için aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi tahkim etme günüdür. Bugün bizim için aynı zamanda millet olma şuurunu gelecek nesillere aşılama günüdür. 15 Temmuz gecesinde milletimizin bekasına, iradesine, ülkemizin geleceğine kast edilmek istendi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızmış olan hain bir örgüt bizim tanklarıyla, uçaklarıyla, füzeleriyle bu devlete ve bu millete diz çöktürmeye çalıştı. Bu örgütü kontrol altında tutanların amacı sadece bir darbe teşebbüsünden ibaret değildi. Bunların çok daha büyük bir amacı vardı. Onların amacı Türkiye'den bir Afganistan, Türkiye'den bir Suriye, Türkiye'den bir Irak, Türkiye'den Libya çıkartabilmekti. Temel amaç Türkiye'de bir iç karışıklık çıkartabilmekti ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla; aziz milletimiz Alevi'siyle, Sünni'siyle, erkeğiyle kadınıyla, yaşlısıyla çocuğuyla, doğulusuyla batılısıyla meydanlara, caddelere, havalimanlarına ve kamu binalarına akın etti. Bu karanlık gecenin sabahında bizler dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir sayfa bıraktık" dedi.