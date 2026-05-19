Batman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

BATMAN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Atatürk Parkı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterilerinin sunulduğu programda, Vali Ekrem Canalp ve beraberindekiler, parkta kurulan spor alanlarını gezerek gösterileri izledi. Tören, Vali Ekrem Canalp'in spor branşlarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesinin ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,