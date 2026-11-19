Batman'da polis ekiplerince durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 1 kilo 125 gram skunk, 15 gram eroin ve 2 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent girişinde şüphe üzerine 2 otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan detaylı aramalarda 1 kilo 125 gram skunk, 2 parça halinde 15 gram eroin ve 2 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.