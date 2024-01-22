 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman'da 2 Ton 752 Kilogram Kaçak Et İmha Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da 2 Ton 752 Kilogram Kaçak Et İmha Edildi

Batman'da 2023 yılında gerçekleştirilen kaçak et denetimleri sonucunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalarda uygunsuzluk tespit edilen 22 işletme, 9 araç ve 9 hayvansal ürün sahibine toplamda 715 bin 361 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, yakalanan 2 ton 752 kilogram kaçak kesim et imha edildi.

Batman\'da 2 Ton 752 Kilogram Kaçak Et İmha Edildi
22.01.2024 - 13:27,
Abone Ol

Batman'da 2023 yılında gerçekleştirilen kaçak et denetimleri kapsamında 2 ton 752 kilogram kaçak et imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Batman Belediyesi zabıta ekiplerinden oluşan kaçak etle mücadele komisyonunca 2023 yılında, kentte kaçak et kesimi ile mücadele edildi.

Çalışmalar kapsamında yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 22 işletme, 9 araç ve 9 hayvansal ürün sahibine 715 bin 361 lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen 2 ton 752 kilogram kaçak kesim et imha edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Tarım, Kaçakçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 2 Ton 752 Kilogram Kaçak Et İmha Edildi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:06:22. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da 2 Ton 752 Kilogram Kaçak Et İmha Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement