Batman\'da 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

BATMAN'da durdurulan TIR'da yapılan aramada, İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması sırasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada, İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği belirtildi. Gözaltına alınan TIR şoförü M.Ş.O. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.