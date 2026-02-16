Batman\'da 35 Suçlu Tutuklandı

Batman'da çeşitli suçlardan yakalanan 35 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak-15 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
