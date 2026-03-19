Batman'da Bayram Öncesi Trafik Denetimi

Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kent girişinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, Bıçakçı Karakolu uygulama noktasında sürücülere yönelik trafik kontrolü yaptı.
Denetim sırasında sürücülere emniyet kemeri kullanımı, aşırı hızdan kaçınılması, uykusuz şekilde uzun yola çıkılmaması ve trafik kurallarına uyulması konularında bilgilendirme yapıldı.
Sürücülere ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Uygulama kapsamında ekipler, vatandaşlara bayram şekeri ikram etti.
Çocuk yolculara ise kitap hediye edildi.
