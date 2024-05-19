Batman'da bir ev, 20 ton çöp çıkarılarak temizlendi - Son Dakika
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Batman'da bir ev, 20 ton çöp çıkarılarak temizlendi

Batman\'da bir ev, 20 ton çöp çıkarılarak temizlendi

Batman Belediyesi ekipleri, Raman Mahallesi'ndeki bir evden gelen kötü koku ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede evin içinde ve avlusunda yığınlar halinde çöp olduğu tespit edildi. Belediye ekipleri, gerekli izinlerin alınmasının ardından 20 ton çöpü tahliye etti. Çöpün tahliyesinin ardından evde ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.

19.05.2024 13:57
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Batman'da bir ev, 20 ton çöp çıkarılarak temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların Raman Mahallesi 1810. Sokak'taki bir evden kötü koku geldiği yönündeki ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Evde inceleme yapan ekipler hem evin içinde hem de avlusunda yığınlar halinde çöp olduğunu tespit etti.

Gerekli izinlerin alınması, prosedürlerin tamamlanmasının ardından Batman Belediyesinde Zabıta, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüklerinden ekipler çöpün tahliyesi için çalışma başlattı.

Evden 2 kamyon dolusu yaklaşık 20 ton çöp çıkartıldı.

Belediye ekiplerince çöpün tahliye edilmesinin ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince evde ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Batman'da bir ev, 20 ton çöp çıkarılarak temizlendi - Son Dakika
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