Batman'da Boğulmalara Dikkat!

Devlet Su İşleri (DSİ) 103. Şube Müdürlüğü, Batman'da boğulmalara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşların serinlemek için baraj, gölet ve sulama kanallarına girdiği belirtilerek, buralarda yüzmenin hem tehlikeli hem de yasak olduğu ifade edildi.

Bu yıl yaz sezonunda kent genelinde meydana gelen boğulma vakalarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise son anda çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu alanların zemini kaygan, su akışı ise aniden değişkenlik gösterebilir. Yüzme bilinse dahi bu yapılara girilmesi son derece tehlikelidir. Vatandaşlarımızdan ricamız kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliği için bu alanlardan uzak durmaları. Su hayattır, can almasın. DSİ yaşanabilecek can kayıplarının önüne geçmek için denetimlerini artıracaktır."