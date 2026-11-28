Batman'da borç-alacak anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü, 5 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman kent merkezinde 26 Kasım'da borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle büyümeden önlenen olayda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.
Batman'da iki grup arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Olay, 26 Kasım'da kent merkezinde meydana geldi. İki grup arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı büyümeden önledi. Olay yerinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda kavgaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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