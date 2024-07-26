Batman'da çiftçiler tarlada çalıştıktan sonra havuzda serinliyor - Son Dakika
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Batman'da çiftçiler tarlada çalıştıktan sonra havuzda serinliyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde sıcaktan bunalan çiftçiler, tarlada çalıştıktan sonra arazide açtıkları çukura branda sererek yaptıkları havuzda serinlemek için bir araya geliyor. Sıcaklığın etkili olduğu kentte termometreler zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterirken, çiftçiler havuz sayesinde yorgunluklarını atıyor ve serinliyor. Havuzun maliyetinin düşük olması nedeniyle çiftçiler, tarlada çalıştıktan sonra artık serinleme imkanı bulduklarını belirtiyor.

26.07.2024 11:03
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Batman'ın Gercüş ilçesinde sıcaktan bunalan çiftçiler tarlada çalıştıktan sonra arazide açtıkları çukura branda sererek yaptıkları havuzda serinliyor.

Ülkede mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın etkili olduğu kentlerden Batman'da da termometreler zaman zaman 40 derecenin üzerini görürken hissedilen sıcaklık daha da artıyor.

Bunaltıcı sıcaklarda tarlada çalışmak zorunda olan Gercüş ilçesinin Konak köyündeki çiftçiler de serinlemek için arazide havuz oluşturdu.

Köyde tarımsal üretim yapan Mehmet Emin Gündüz, kendisi gibi sıcaktan bunalan çiftçi arkadaşlarıyla domates, biber, patlıcan yetiştirdiği arazisinde traktörle önce 1 metre derinliğinde çukur kazdı.

Ardından çiftçi arkadaşlarının yardımıyla kazma ve kürekle bu çukuru yarım metre daha derinleştiren Gündüz, çukura branda serip içini suyla doldurdu.

Gündüz ve çiftçi arkadaşları tarlada çalıştıktan sonra havuza girip hep serinlemeye çalışırken yorgunluk da atıyor.

"Termometreler 42-43 derece ama sıcaklık 50 derece gibi"

Mehmet Emin Gündüz, AA muhabirine, hava sıcaklığından çok etkilendikleri için havuz yapma fikri oluştuğunu söyledi.

"Termometreler 42-43 derece ama sıcaklıklar 50 derece gibi. Yaptığımız havuzu kanal suyu ile dolduruyoruz. Suyu boşaltmak için de güneş enerjisiyle çalışan motor kullanıyoruz." diyen Gündüz, havuz sayesinde tarlada da zamanın güzel geçtiğini belirtti.

Gündüz, havuzun maliyetinin fazla olmadığını, böylece artık tarlada çalıştıktan sonra serinleme imkanı bulduklarını ifade etti.

Çiftçilerden Yusuf Gündüz tarlasında çalıştıktan sonra havuza yüzmeye geldiğini, güzel vakit geçirdiklerini, serinlediklerini belirtti.

Abdurrahman Gündüz de arkadaşlarıyla havuzda keyifle yüzüklerini, serinleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Gercüş, Batman, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da çiftçiler tarlada çalıştıktan sonra havuzda serinliyor - Son Dakika

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