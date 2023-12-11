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Batman'da çocuğa silahlı saldırı: Tedavi devam ediyor - Son Dakika
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Batman'da çocuğa silahlı saldırı: Tedavi devam ediyor

Batman'da babasının husumetlisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, 3 şüpheli tutuklandı ve kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Batman\'da çocuğa silahlı saldırı: Tedavi devam ediyor
11.12.2023 - 21:39,
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Batman'da babasının husumetlisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor.

E.S, Bahçelievler Mahallesi'nde 28 Kasım'da husumetlisi olan N.D'nin 14 yaşındaki oğlu F.D'ye tabancayla ateş açtı.

Babasının iş yerine gitmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan çocuk ağır yaralandı.

Koşarak babasının iş yerine giden F.D. yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.S, saldırının ardından kaçtı.

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırıya uğrayan F.D'nin koşarak babasının iş yerine gelmesi yer alıyor.

F.D'nin tedavisi sürerken, başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batman'da çocuğa silahlı saldırı: Tedavi devam ediyor - Son Dakika
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