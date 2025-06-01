BATMAN'da bahçe duvarına çıkan 5 yaşındaki çocuğun bacağına saplanan inşaat demiri itfaiye tarafından kesildi. Çocuk, bacağındaki demir parçasıyla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Hilal Mahallesi 3776'ncı Sokakta bulunan Çınar Kent Sitesinin bahçe duvarında meydana geldi. Duvara tırmanan 5 yaşındaki ismi belirtilmeyen çocuğun bacağına demir şiş saplandı. Çocuğun yardım çığlıkları üzerine bölgeye ihbarla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla demir parçası kesildi. Çocuk, bacağındaki saplanan demir parçasıyla hastaneye götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Son Dakika › Güncel › Batman'da Çocuk İnşaat Demiriyle Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?